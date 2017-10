Necesito un cambio de panorama

Ya estoy cansada, cansada de esta ciudad lugares llenos por todos lados, accidentes a todas horas, asaltos por cualquier lado, por las noches mucha gente en estado de ebriedad, la gente ya no es respetuosa ni mucho menos, todos corriendo por el trabajo o la escuela, si quieres comer por todos lados encuentras lleno, gente mal humorada, construcciones en cada esquina, porque en teoría habilitan mejores rutas cuando en realidad no es así, la inauguran y toda la zona se vuelve un caos, los parque cada vez son menos, cada vez más contaminación, propenso a que sufra un temblor, los edificios se caigan, sea un caos todo, en fin esta es la CDMX donde todos los provincianos quieren venir pero no se dan cuenta que estamos muy atascados, ya casi no hay oportunidad como hace 10 años, solo están los mejores, los que en realidad tienen un futuro por delante no para los que vienen a probar suerte, solo se aferran a algo que no tiene solución.

Yo tengo viviendo más de 50 años en la ciudad prácticamente la he visto transformarse en un monstruo, como la gente la maltrata sin ningún interés, los humanos la han querido ver de una forma perfecta pero sin planificación, los gobiernos no previnieron el número de hijos que tenía cada familia, la pobreza que había, si hubieran hecho algo al respecto todo sería algo completamente diferente, pero la realidad es otra ahora no sabemos qué hacer con tantos problemas, probablemente es algo que ya no tengo alguna solución por ahora, solo queda esperar que diferentes generaciones empiecen a hacer un cambio que implique cultura, que tengan conciencia, que sepan resolver problemas, sobre todo que tengan ganas de mejorar su estado su país, no solo piensen en ellos sino que realicen mucho más cosas por algo que va a beneficiar a futuras familias.

Por ahora solo queda esperar, probablemente no me toque a mí, por esto le pedí a mi esposo salirnos de la ciudad, estuvimos buscando en mucho lugares, ninguno me convencía, pero encontramos un lugar que todavía se observa naturaleza, muy cerca de la ciudad, un bonito departamento en zona esmeralda, que las avenidas son grandes, aun no se percibe tanta contaminación, no se escucha nada de ruido, las escuelas son muy gratas, la gente todavía es muy amable, en fin esto es lo que yo hice, pero tu dime que vas a hacer para mejor esta ciudad que necesita un respiro. Necesitamos empresarios que promuevan el negocio fuera de la ciudad.