Las Nuevas y Viejas Caricaturas

Hace unos días fui a ver unas oficinas en renta de lujo. Unas oficinas que se encuentran mucho mas cercanas a mi zona habitacional que donde hemos trabajado por muchos años. Sin embargo , debido al creciente trafico , ya nos es imposible operar puntualidad y planear horarios.

El dueño de estas oficinas , con el que hemos tenido ya tres reuniones , es un señor norteamericano que tiene edificios por todo el mundo de arrendamiento , muy parecido a lo que hacia Donald Trump antes de tomar la presidencia de los Estados Unidos , ergo es un individuo sumamente rico. Sin embargo hay algo de este amable hombre que no sabíamos y que nos acabamos hoy en la mañana de enterar , es que este señor es sobrino de Walt Disney.

Esto me dio mucho gusto , no solo debido a que este señor es uno muy importante pero por el cariño y los buenos recuerdos que tengo de las caricaturas de Disney en los años de mi infancia , caricaturas que no solo me entretenían de una manera sana sino que abrían mi mente y creatividad , algo que los niños hoy en día han ya olvidado o simplemente nunca aprendido.

Aunque cuento con 33 años de edad , las caricaturas y películas de Disney que yo veía de pequeño eran proyecciones de los años cincuenta cuando el color en la televisión apenas llegaba.

La razones por las cuales veía caricaturas que databan de aquellos primeros años de posguerra y no de mi propia década de los años ochenta , se debe aquí los responsables del contenido visual y recreativo de mi infancia no fueron mis padres sino mis abuelitos , especialmente mi abuelita , quien nos grababa cientos si no miles de caricaturas que ella escogía cuidadosamente , tan cuidadosamente que todos los casetes estaban catalogados con su letra.

Ahora como adulto veo el enorme tiempo y esfuerzo que ha de haber tomado a mi abuelita para grabar esa cantidad de caricaturas , simplemente para que nosotros fuéramos felices y para que tuviéramos una mente limpia en nuestros años de crecimiento.

Recuerdo con mucho cariño y estima caricaturas y películas como Alicia en el País de las Maravillas ; Peter Pan; Tom & Jerry ; Robín Hood ; La bella Durmiente ; El libro de la Selva ; Pocahontas ; Fantasía y muchas otras mas.

Recuerdo con tanto cariño esos años de pasar en el cuarto de mi abuelita viendo todos estos temas que tan solo el mero recuerdo humedece mis ojos con lagrimas de nostalgia.

Hoy en día , cuando veo las caricaturas y películas que ven los niños , me horroriza el saber a donde les llevaran esas semillas que se plantan en sus corazones y en su mente. Estos niños que solo ven violencia y pornografía disfrazadas en caricaturas , algún día serán adultos y estos temas serán sus raíces. Solo Dios sabe lo que pasara , sin embargo no creo que este contento.