Hoy en la mañana , como todas las mañanas previa a esta , salí de mi casa y me dirigí a mi oficina que se encuentra , si es que no hay trafico , a unos 15 minutos, sin embargo por lo general en un día promedio me toma unos 40 o 45 minutos el llegar debido a los embotellamientos que ahí se hacen .

Al estar conduciendo a través de mi ruta cotidiana , me encontré con un faro Nissan Tsuru tirado en la calle y tan solo unos metros después , me encontré con varios espejos de varios tipos , tan es así , que tuve que conducir en zigzag a modo de no conducir sobre los mismos ya que eso habría causado un daño adicional a la calle además de haber probablemente causado daños en mis neumáticos muy innecesarios e inconvenientes.

En principio no supe , como es natural , no sabia el porque de lo que parecía haber sido una extraña lluvia de espejos , sin embargo tan solo unos metros después , al termino de una curva , pude ver un charco que parecía en verdad un pequeño lago en frente de nosotros , lo que solo era el principio de elementos de esta naturaleza.

Unas calles después , al tener que haber tomado una ruta alternativa , me encontré con otra situación de este tipo , sin embargo esta era mucho mas grande además de ser bastante profundas , tan es así que vi a varios coches hundidos en aquel aparente lago , coches que por supuesto dejaron de funcionar y ya no sirven para nada.

Maquinas de arriba de 180 mil pesos dejaron de funcionar por completo.

Esto se debe a que el día de ayer cuando yo ya había llegado a mi casa se soltó una tormenta de esas que bien conocemos en la Ciudad de México y que nos visitan todos los años siempre causando estragos e inundaciones , sin embargo cada año dichas inundaciones parecen ser peores que las pasadas , lo que significa que la infraestructura de nuestra ciudad naturalmente se ha ido degradando paulatinamente año con año y no sufre ninguna mejora de ningún tipo.

México es de los países donde se cobra impuestos mas altos en el mundo , sin embargo es también de los países donde los impuestos van mas a donde no deben de ir , es decir , donde los gobernantes roban de la manera mas descarada , grosera y cínica mente.

Nada mas basta el ver el porcentaje de nuestro Impuesto Sobre la Renta mexicano y compararlo con impuestos de la misma naturaleza en muchísimos otros países para ver el grosor del nuestro y sobretodo ver lo que nuestros altos impuestos otorgan a los ciudadanos.

Me es verdaderamente impresionante cuando voy a otros países y pregunto por sus impuestos , el ver que en la mayoría son mucho mas reducidos y que se emplean en el servicio de los ciudadanos mientras que aquí es dinero tirado a la basura.