Hace poco fueron las eliminatorias de los juegos de mesa Carcassone y Catán. Y en unas pocas semanas serán las nacionales para decidir quién representará a México en las mundiales en Alemania o Estados Unidos respectivamente. Yo juego mucho Catán, me gusta mucho la temática del juego y la estrategia que manejo. Pero Carcassone no me gusta para nada, me aburre mucho el juego pero en esta ocasión les hablaré sobre él porque es uno de los principales títulos para competencia y porque es del gusto de muchos jugadores.

Carcassone es un juego de mesa de estilo alemán, diseñado por Klaus-Jürgen Wrede. Este juego está ambientado en una comuna francesa ubicada al sur de Francia. La ciudad es conocida por su ciudadela amurallada creada por un conjunto arquitectónico medieval. En 1997 fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El juego de estrategia consiste en crear un mapa donde los jugadores compiten por hacer el máximo número de puntos con las mejores posesiones, estos puntos se otorgan con la construcción de ciudades, praderas, caminos y monasterios. Estas construcciones son fichas denominadas tael y lo que hace novedoso a este título es que cada juego el tablero será diferente ya que tú lo construirás como mejor te convenga.

Cuando terminas una construcción puedes puntear con unos muñequitos de madera que han sido objeto de logos e impresiones, esto muñequitos son como un símbolo que todo jugador de mesa debe conocer.

Durante el juego se puntúa la construcción acabada. Los puntos se los lleva el jugador con más piezas presentes en la construcción: un punto por ficha de camino completado, dos puntos por ficha y escudo de ciudad acabada y nueve puntos por monasterio totalmente rodeado.

Al final del juego se puntúan las granjas y las construcciones inacabadas. Los puntos se los lleva el jugador con más piezas de: un punto por ficha de camino, un punto por ficha y escudo de ciudad, un punto por monasterio y ficha que lo rodee, y tres puntos por cada ciudad abastecida por granja.

El juego comienza con una ficha y cada jugador debe poner las suyas que correspondan al dibujo en cuestión. Mientras más avance el juego más grande será el tablero. Estas fichas están hechas de cartón pero al finalizar tu mapa estos se verán como pisos laminados: un rompecabezas de fichas brillantes. El objetivo del juego es dominar la mayor parte posible y las más valiosas del terreno.

Existe varias expansiones y versiones diferentes, pero la que se utiliza para competir es la versión básica. Aun así aquí te dejo unos nombres por si alguno te llama la atención.