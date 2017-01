En esta sección te hablaremos sobre nosotros y como es que se forma este movimiento. En el gratuito nos interesa las noticias al momento y darle el seguimiento pertinente a cada una de ellas, dando el seguimiento como nos las muestra el mundo, de una forma cruda y real sin tapujos en la lengua. Por definición somos una plataforma de apoyo a todas aquellas noticias que no se difunden o que se les da un seguimiento pobre y n efectivo, aquí lo que queremos reportar es mostrar la noticia pero además que se haga justicia, ya que muchos canales solo informan pero no ponen de su parte, aquí no queremos ver que gracias a las redes sociales se haga viral y se haga justicia a cada uno de los casos para ver un mundo mejor, de eso consta nuestro movimiento.

Somos un grupo apelamos por el trabajo en equipo y lo que otros puedan decir y que conforme una verdadera comunidad. Ofrecemos un espacio libre para la expresión de todos aquellos afectado, somos un medio de comunicación con carácter cultural e informativo y político, en cualquier discurso donde necesitamos que tu voz se manifieste y tengamos algo viral. También te contaremos como hacemos la noticia, los consejos y vivencias que tenemos día a día en nuestro ambiente laboral.